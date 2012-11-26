«Нафтогаз» викупив в «Укрексімбанку» і «Укргазбанку» ОВДП на 3,1 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» здійснила шість закупівель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у «Державного експортно-імпортного банку України» і «Укргазбанку» на суму 3,1 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель.

ОВДП реалізували шістьма лотами, договори про придбання облігацій укладені 16, 19, 21 листопада ц.р. У тендері брав участь один учасник.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом.

ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ) створене в 1993 році й на сьогодні входить до групи великих банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.