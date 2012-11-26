Український і європейські ринки акцій почали тиждень зі зниження. Як повідомляє сайт Української біржі, індекс UX станом на 12:00 знизився на 1,04% - до 856,83 пункта. Серед акцій, які активно торгуються, лідерами зниження стали цінні папери "Укрсоцбанку" (-3,47%), "Донбасенерго" (-1,97%), Авдіївського коксохіму (-1,44%).

Ринки акцій Європи в понеділок відкрилися зниженням. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,39%, німецький DAX знизився на 0,44%, французький CAC-40 - на 0,72%.

Як повідомляє Reuters, міністри фінансів єврозони в понеділок зустрінуться втретє за три тижні, щоб домовитися про виділення Греції фінансової допомоги до настання строку чергових виплат за кредитами в середині грудня.

Минулого тижня індекс "блакитних фішок" Euro STOXX 50 виріс на 5,3%, показавши кращий результат майже за рік.