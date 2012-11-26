Акції «Кременчук-» і «Херсонгаз» виключені із біржового списку Української біржі

Акції газопостачальних компаній «Кременчукгаз» і «Херсонгаз» виключені з біржового списку «Української біржі», повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як зазначили на біржі, акції виключені у зв'язку з тим, що за останні 60 днів з цими цінними паперами не було укладено жодної угоди.

Нагадаємо, цього року проводили приватизаційні конкурси з продажу міноритарних пакетів акцій «Херсон-» і «Кременчукгазу». В обох випадках переможцем конкурсів виступила українська виробничо-фінансова «Група компаній «Співдружність», яка вже володіла до цього пакетами акцій цих компаній.