Акції «Кременчук-» і «Херсонгаз» виключені із біржового списку Української біржі
14:07, 26 листопада 2012Фондовий ринок
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Акції газопостачальних компаній «Кременчукгаз» і «Херсонгаз» виключені з біржового списку «Української біржі», повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Як зазначили на біржі, акції виключені у зв'язку з тим, що за останні 60 днів з цими цінними паперами не було укладено жодної угоди.
Нагадаємо, цього року проводили приватизаційні конкурси з продажу міноритарних пакетів акцій «Херсон-» і «Кременчукгазу». В обох випадках переможцем конкурсів виступила українська виробничо-фінансова «Група компаній «Співдружність», яка вже володіла до цього пакетами акцій цих компаній.
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