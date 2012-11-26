ДІУ 10 грудня випустить облігації на 2 млрд грн під держгарантію

Державна іпотечна установа 10 грудня починає випуск облігацій на суму 2 млрд грн під державну гарантію.

Про це йдеться в повідомленні ДІУ в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Рішення про відкрите розміщення облігацій ухвалене Наглядовою радою установи 23 листопада 2012 року.

Облігації в бездокументній формі випускаються одним випуском двома серіями - «X2» на суму 1 млрд грн і «Y2» на суму 1 млрд грн. Планується випустити 20 тис. штук іменних процентних облігацій номінальною вартістю 100 тис. грн.

Облігації розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Розміщення облігацій серій «X2», «Y2» здійснюється емітентом самостійно. Організатором торгівлі є ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (м. Дніпропетровськ) і ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (м. Київ).

Дата завершення розміщення облігацій серій «X2», «Y2» - 9 грудня 2013 року.

Облігації мають додаткове забезпечення у формі державної гарантії за зобов'язаннями Державної іпотечної установи, виданої Кабінетом Міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів постановою №1033 від 5 листопада 2012 року затвердив порядок і умови надання в 2012 році державної гарантії для випуску Державною іпотечною установою (ДІУ) облігацій на 2 млрд грн.

Державна іпотечна установа планувала до грудня цього року випустити іпотечні облігації на 500 млн. грн і корпоративні облігації на 2 млрд грн.

При цьому в травні 2011 року Державна іпотечна установа планувала випустити корпоративні облігації на 1 млрд грн під державну гарантію та іпотечні облігації на 500 млн. грн у першому півріччі 2012 року.

Раніше випуск корпоративних облігацій під державну гарантію на 1 млрд грн. та іпотечних облігацій на 200 млн. грн планувалося здійснити в 2011 році.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами надається 100% державна гарантія.