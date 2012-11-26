Надходження від приватизації з початку року зросли до 6 млрд грн

Надходження від приватизації з початку року, станом на 26 листопада ц.р., виросли до 6 млрд грн, що становить 60% від річного плану, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Як зазначили у ФДМУ, в цьому році кошти надійшли від приватизаційного продажу акцій «Західенерго» (1,9 млрд грн), «Донецькобленерго» (467,6 млн грн), «Вінницяобленерго» (176, 2 млн грн), «Закарпаттяобленерго» (140,7 млн грн), «Дніпроенерго» (1,179 млрд грн), «Дніпрообленерго» (660,1 млн грн), «Крименерго» (256,1 млн грн), «Харківська ТЕЦ-5» (339,9 млн грн).

З урахуванням надходжень від оренди та дивідендів з початку року надходження до бюджету від усіх напрямків діяльності ФДМУ становили понад 7,5 млрд грн. Зокрема, від оренди надійшло 963,3 млн грн (виконання річного плану - 116,06%) та дивідендів - 570,9 млн грн (виконання річного плану - 206,8%).

Нагадаємо, в 2012 році планується отримати від приватизації 10 млрд грн, від оренди держмайна - 830 млн грн, дивідендів - 276 млн грн.