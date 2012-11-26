Загальний обсяг торгів на Українській біржі знизився майже удвічі

Загальний обсяг торгів на Українській біржі з 19 по 23 листопада знизився порівняно з попереднім тижнем майже удвічі - до 252,2 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за минулий тиждень становив 140,8 млн грн, обсяг торгів цінними паперами за тиждень становив 111,3 млн грн. (з них обсяг торгів акціями - 101,2 млн грн).

Станом на 22 листопада для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на Українській біржі, в депозитарії були попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 54,9 млн грн та цінні папери на суму 617,4 млн грн.

За підсумками торгів за минулий тиждень індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, підвищився на 2,23% - до 865,80 пункта.

Лідерами негативного впливу на індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "МК Азовсталь", вплив яких становив 9,68 індексного пункта, ПАТ "Донбасенерго" (9,15) та ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (6,1).

Лідерами обороту за тиждень стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів якими становив 5 млн грн., на другому місці папери "Центренерго" - 2,8 млн грн, далі йде "Укрсоцбанк" - 2 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 23.05%, 12,79% і 9,65% відповідно.