Індекс Української біржі 26 листопада підвищився на 2%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 26 листопада, підвищився на 2,00% - до 883,11 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 74 млн грн, з них на фондовому ринку - 23 млн грн, на строковому ринку - 50,8 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Донбасенерго" (+5,55%), Алчевського меткомбінату (+3,53%), Авдіївського коксохіму (+2,63%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів залишився без змін у порівнянні з попередньою торговою сесією - на рівні 316,41 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 114 млн грн, при цьому на ОВДП припало 63 млн грн, на облігації підприємств - 50 млн грн.