Поточний тиждень на світових фондових ринках: "сізіфова праця"

Чи буде довгоочікуване передноворічне ралі на фондовому ринку? На початку поточного тижня це найважливіше питання. Здавалося б, усього тиждень тому, після президентських виборів у США та нових ознак погіршення ситуації в єврозоні, надія на передноворічне зростання остаточно розвіялася.

Після виборів президента США індекс S&P 500 за десять днів упав на 5,5% - учасників ринку охоплювали недобрі передчуття, - однак минулого тижня той же індикатор виріс майже на 4,0% - маятник ринкових настроїв хитнувся в інший бік. По обидві сторони Атлантики політичні діячі сповнені надій на успішне досягнення найважливіших домовленостей, і цей фактор повинен, принаймні, стабілізувати сприйняття ризику на ринку. Якщо на поточному тижні оптимізм посилюватиметься, глобальні ринки й оцінка ризикованих активів, в цілому, ймовірно, продовжать зростати. На азіатських і європейських ринках на початку тижня спостерігалося помірне зниження: інвестори чекають підсумків зустрічі міністрів фінансів ЄС і даних про обсяг роздрібних продажів під час Дня подяки в США.

Напевно, можна розраховувати лише на тимчасове поліпшення. Надлишку ставок на підвищення не спостерігається. Перспективи того, що масові продажі зміняться широкомасштабним ралі, також не дуже очевидні. Якщо буде оприлюднена нова позитивна макроекономічна інформація і ситуацію не зіпсують якісь негативні події, цілком можна розраховувати на сприятливий фон для 5%-го зростання глобальних ринків. Причому індекси російських депозитарних розписок у цьому випадку, ймовірно, удвічі випередять глобальні індикатори. Навряд чи хто-небудь буде живити ілюзії і розраховувати на чудове позбавлення від проблем, які переслідували ринок цілий рік. Однак навіть після численних розчарувань поточного року багато інвесторів, вочевидь, з готовністю сприймуть можливість зіграти на підвищення, хоча такі зусилля все більше нагадують зусилля Сізіфа, який штовхає камінь на вершину гори.

Економічна статистика зі США і грецькі проблеми: знайоме поєднання. Рівень, до якого інвесторам вдасться підняти сізіфів камінь, залежить від результату зустрічі міністрів фінансів ЄС і представників МВФ у понеділок для узгодження умов надання чергового траншу фінансової допомоги Греції. Проблема, яка стоїть перед учасниками зустрічі, дуже схожа на завдання, поставлене перед міфологічним грецьким царем. Важко сказати, чого у цьому збігові більше - іронічного чи трагічного. Учасникам зустрічі вдалося домовитися про параметри допомоги, і вони пообіцяли, що до 3 грудня, після схвалення парламентів Німеччини, Фінляндії та Нідерландів, програма буде запущена. Відповідна угода погоджена, і позитивні тенденції, що намітилися минулого тижня, можливо, збережуться. Згодом основна увага приділятиметься макроекономічній статистиці із США, а також діалогу між Білим домом та Конгресом, які будуть обговорювати майбутні зміни податкового режиму і бюджетних витрат. Ми також очікуємо, що найбільші роздрібні мережі США оприлюднять дані про продажі в період святкування Дня подяки. У четвер очікуються уточнені дані з динаміки ВВП у третьому кварталі, а в п'ятницю - інформація про витрати населення в США. Ця інформація, безумовно, вплине на те, як ринки завершать поточний тиждень.

Основні події цього тижня:

Вівторок. ОЕСР випустить оновлені прогнози щодо світової економіки та економік країн-учасниць. У США буде опублікована статистика із замовлень на товари тривалого користування за жовтень. Іспанія проведе аукціон з розміщення облігацій.

Середа. ФРС США випустить "Бежеву книгу", в якій викладе свої оцінки поточних економічних тенденцій. Крім того, у США вийдуть дані з продажів на первинному ринку нерухомості і щотижневий звіт Міненерго за запасами нафти.

Четвер. Найважливіша звітність поточного тижня - показник ВВП США за третій квартал 2012 р. за підсумками другого перегляду. Згідно з первинними даними, економіка США в минулому кварталі зросла на 2%, однак ринок сходиться на думці, що після другого перегляду оцінка буде підвищена до 2,8%. ЄЦБ випустить щомісячний огляд економічних настроїв, Італія проведе аукціон з розміщення облігацій.

П'ятниця. У США вийде щомісячна статистика про особисті витрати. Цей звіт охоплює 70% економіки країни, так що даний індикатор можна віднести до числа найважливіших. У Німеччині вийдуть оновлені дані щодо роздрібних продажів.

Вихідні. Китай опублікує місячний показник PMI у виробничому секторі. В інших країнах аналогічний індикатор буде представлений в понеділок.

Головний стратегіст Кріс Віфер, стратегіст Ованес Оганісян, аналітик Іскандер Абдуллаєв. Sberbank Investment Research