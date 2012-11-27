Кабмін за пропозицією ФРУ розглядає можливість випуску ПДВ-облігацій у 2013 році

Уряд України за пропозицією Федерації роботодавців України розглядає можливість випуску ПДВ-облігацій у 2013 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФРУ.

Згідно з повідомленням, це дозволить підприємствам отримати документальне підтвердження заборгованості держави перед підприємствами за невідшкодований податок на додану вартість й використовувати його як фінансовий інструмент.

Також повідомляється, що присутній сьогодні на з'їзді Федерації роботодавців України прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Кабінет Міністрів розглядає можливість випуску ПДВ-облігацій. «Уряд розглядає можливість випуску цінних паперів. Швидше за все, з 1 січня [2013 р.] це буде зроблено. Я думаю, що це рішення можливе, і воно влаштує більшість тих, то працює на експорт і має проблеми з обіговими коштами», - сказав М.Азаров.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України двічі, в 2004 і 2010 рр., свою прострочену заборгованість перед суб'єктами господарювання з відшкодування їм податку на додану вартість оформив ПДВ-облігаціями. Під час останнього випуску було емітовано чотири транші загальним обясгом 16,4 млрд грн. Термін обігу випущених паперів - до 2015 року. Підприємства - держателі ПДВ-облігацій могли або залишати їх собі, або продавати з дисконтом, таким чином, поповнюючи свої обігові кошти.

За заявою прем'єр-міністра України Миколи Азарова, завдяки такому інструменту фактично вдалося ліквідувати прострочену заборгованість із відшкодування ПДВ.

За інформацією Федерації роботодавців України, на 1 жовтня 2012 року загальна заборгованість держави перед бізнесом із податку на додану вартість становила 40 млрд грн. Крім того, переплата з податку на прибуток становила 16 млрд грн.