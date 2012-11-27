Реакція фондового ринку на домовленість про допомогу Греції позитивна, але стримана - експерт

Реакція фондового ринку на досягнення домовленості про фінансову допомогу Греції виявилася позитивною, але стриманою.

Таку точку зору висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

На його думку, «з точки зору аналізу настроїв гравців більш показова вчорашня динаміка акцій Apple (+3%), що вказує на те, що відскік на ринках ризикових активів повинен продовжитися».

Як зазначив П.Ілляшенко, у понеділок увечері стартував третій раунд переговорів щодо розморожування фінансування Греції в рамках давно прийнятої програми допомоги. Попри те, що офіційні особи припускали, що фінального рішення не вдасться досягти і цього разу, компроміс все ж виявився досягнутий.

За словами аналітика, домовленість можна описати такими тезами. По-перше, ставки кредиту для Греції знижені на 1% (що лише збільшить втрати таких країн як Італія та Іспанія, які самі позичають кошти під більш високий відсоток). По-друге, зворотний викуп боргових зобов'язань з відкритого ринку все ж таки відбудеться, але деталі програми не розголошуються. Нарешті, 7 млрд євро прибутку ЄЦБ просто передадуть Греції. Все це в розрахунку на те, що до 2020 року показник величини держборгу країни до ВВП становитиме 124%.

Як повідомляв УНІАН, країни єврозони і представники Міжнародного валютного фонду дійшли згоди про виділення 43,7 млрд євро фінансової допомоги Греції.

«Це не просто гроші. Ця обіцянка кращого майбутнього для народу Греції і країн зони євро в цілому», - заявив голова єврогрупи Жан-Клод Юнкер.

Голова МВФ Крістін Лагард привітала угоду, яка зробить істотний внесок у стійкість грецького боргу.