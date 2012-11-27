Експерти не виключають невеликого передноворічного ралі на фондових ринках

У разі оприлюднення позитивних макроекономічних новин не виключена можливість невеликого передноворічного ралі на глобальних фондових ринках.

Про це йдеться в аналітичному звіті Sberbank Investment Research, переданому УНІАН.

"Якщо буде оприлюднена нова позитивна макроекономічна інформація, і ситуацію не зіпсують якісь негативні події, цілком можна розраховувати на сприятливий фон для 5% зростання глобальних ринків", - наголошується в звіті.

Водночас, як відзначають аналітики, мова може йти тільки про "тимчасове поліпшення". "Надлишку ставок на підвищення не спостерігається. Перспективи того, що масові продажі зміняться широкомасштабним ралі, також не дуже очевидні", - йдеться у звіті.

"Навряд чи хто-небудь буде мати ілюзії і розраховувати на чудове позбавлення від проблем, які переслідували ринок весь рік. Однак навіть після численних розчарувань поточного року багато інвесторів, ймовірно, з готовністю сприймуть можливість зіграти на підвищення", - повідомили в Sberbank Investment Research .

Як зазначили в компанії, на початку цього тижня увага інвесторів буде прикута до переговорів країн ЄС з надання чергового траншу Греції. Згодом основна увага приділятиметься макроекономічній статистиці із США, а також діалогу між Білим домом і Конгресом, які будуть обговорювати майбутні зміни податкового режиму і бюджетних витрат.