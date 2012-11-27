Інвестори в останні тижні року будуть жадібно вишукувати позитивні новини - експерти

Інвестори в останні тижні 2012 року будуть жадібно вишукувати позитивні новини, які могли б стати виправданням традиційного передноворічного ралі на ринках.Такий прогноз висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

Вони наголосили, що на минулому тижні фондові ринки розвернулися і показали впевнене зростання. Індекси провідних майданчиків послідовно зростали протягом усіх торговельних днів тижня і за результатами періоду збільшилися більш ніж на 3%.

На думку аналітиків, драйвером стали статистичні дані, які здебільшого виявилися краще прогнозів. Продажі будинків на вторинному ринку в США в жовтні збільшилися на 2,1% порівняно з вереснем всупереч очікуваного падіння на 0,2%. Дані щодо початку будівництва будинків і кількістю дозволів на будівництво також виявилися краще прогнозів прогнозистів. Індекс випереджальних економічних показників, що дозволяє передбачати розвиток економіки США в найближчі три-шість місяців, також показав кращі перспективи, ніж очікувалося.

Як вважають аналітики, статистика з країн ЄС, що приносила в останні місяці лише розчарування, нарешті стала показувати деякі позитивні зрушення. Зведений індекс менеджерів закупівель (PMI) 17 країн єврозони в сфері послуг і промисловому секторі збільшився в листопаді до 45,8 пункта в порівнянні з 45,7 пункта в жовтні. Обнадійлива статистика так надихнула інвесторів, що вони воліли проігнорувати відмову Єврогрупи надати Греції новий транш кредиту МВФ, нові попередження про небезпеку «бюджетного обриву» в США, важкий початок переговорів щодо бюджету ЄС на сім наступних років, а також досить слабкі фінансові показники провідних корпорацій США за третій квартал.

Аналітики відзначили, що минулого тижня український ринок акцій продовжив зростання. Крім позитивного настрою на світових фінансових ринках, зростанню сприяла стабілізація ситуації на валютному ринку України. Індекс Української біржі в п'ятницю, 23 листопада, закрився на позначці 865,8 пункта, показавши тижневе зростання на 2,2%, тоді як на місячному відрізку зростання індексу становило 4,7%. Зважаючи на гострий дефіцит ліквідності торги протягом тижня проходили на низьких обсягах.

Як вважають аналітики, на поточному тижні динаміку українського ринку акцій, скоріше за все, буде визначати зовнішній новинний фон. Обсяги торгів залишаться низькими.

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