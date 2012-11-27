Індекс Української біржі знизився на 1,59%, індекс ПФТС підвищився на 0,38%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 27 листопада, знизився на 1,59% - до 869,07 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 79 млн грн, з них на фондовому ринку - 22,8 млн грн, на строковому ринку - 56,4 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, які найбільш активно торгуються,стали цінні папери "Центренерго" (-2,84%), Авдіївського коксохіму (-2,17%), Алчевського меткомбінату (-2,00%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,38% - до 317,61 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 164,57 млн грн, з них на ОВДП припало 103,7 млн грн, на облігації підприємств - 57,6 млн грн.