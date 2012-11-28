ФДМУ 19-21 грудня виставить на продаж пакети «Хмельницьк-», «Одеса-» і «Київоблгазу»

Фонд державного майна України виставить на продаж 19 грудня ц.р. на фондовій біржі «Іннекс» 0,998% пакет акцій «Хмельницькгаза».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 28 листопада ц.р.

Початкова ціна виставленого на продаж 0,998% пакета становить 2 млн 212 тис. грн.

ФДМУ також 20 грудня п.р. виставить на продаж на Українській міжнародній фондовій біржі 8,24% пакет акцій ПАТ «Київоблгаз». Початкова ціна виставленого на продаж 8,24% пакета становить 21 млн 701 тис. грн.

Фонд держмайна також планує 21 грудня п.р. виставити на продаж на фондовій біржі ПФТС 4,974% пакет акцій ПАТ «Одесагаз». Початкова ціна виставленого на продаж 4,974% пакета становить 14 млн 227 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання та газифікації «Хмельницькгаз» (м. Хмельницький) спеціалізується на транспортуванні та подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

25,99% акцій ПАТ «Хмельницькгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 48,33% – ТОВ «Газтек» (м. Київ).

«Хмельницькгаз» завершив 2011 рік з чистим прибутком 45,540 млн грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток підприємства становив 18,096 млн грн.

ПАТ з газопостачання і газифікації «Одесагаз» (м. Одеса) спеціалізується на транспортуванні і подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

ПАТ «Київоблгаз» (м. Боярка, Київська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Київській області.

33,24% акцій ПАТ «Київоблгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 31,0159% – ЗАТ «КУА АПФ «Національний резерв» (м. Київ).

«Київоблгаз» завершив 2011 рік з чистим прибутком 109,895 млн грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток підприємства становив 15,696 млн грн.