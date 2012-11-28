Kernel збільшив частку в цукрових підприємствах

Один з найбільших українських агрохолдингів Kernel у першому кварталі 2013 фінансового року (ФР), що почався 1 липня, збільшив частку в чотирьох цукрових заводах в Україні, а також у двох агрофермах з вирощування зернових культур і цукрових буряків. Про це повідомляється у біржовому звіті агрохолдингу, який має УНІАН.

Зокрема, за 3 місяці 2013 ФР Kernel збільшив частку в «Чортківському цукровому заводі» (Тернопільська обл.) до 84,6% з 73,8%, в підприємстві «Цукрове» (Харківська обл.) - до 83,1% з 71,3%, в «Пальмірському цукровому заводі» (Черкаська обл.) - до 83,9% з 72,7%, в «Оржицькому цукровому заводі» (Полтавська обл.) - до 84,4% з 73,4 %. Нагадаємо, контрольні пакети акцій цих підприємств Kernel отримав у результаті придбання 71% акцій "Цукрового союзу «Укррос" у 2011 році.

Крім того, в першому кварталі 2013 ФР Kernel збільшив частку в «Агрофірмі «Куйбишево» (Полтавська обл.) до 61,2% з 52,5% і агрофермі «Пальміра» - 89,1% з 81,5%.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг Kernel є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включені в індекс «блакитних фішок».

Контрольований бізнесменом Андрієм Веревським холдинг вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році. Компанія продала в рамках IPO 36% акцій за 221 млн доларів, після чого провела ще кілька додрозміщень. На останньому закритті коштувала близько 1,8 млрд доларів.

Холдинг виробляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Вовчанському олійноекстракційному заводах, а також є великим експортером зерна.

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