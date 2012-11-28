"Смарт-Холдинг" має намір викупити акції банку "Форум" за ціною майже в 23 рази нижче номіналу

"Смарт-Холдинг" має намір викуповувати акції у міноритарних акціонерів банку "Форум" (Київ) за 0,435 грн (0,053 дол.) за одну акцію, що майже в 23 рази нижче номіналу (10 грн за одну акцію). Про це повідомила прес-служба компанії Dragon Capital.

"Акціонери, які хочуть продати свої частки, повинні відправити письмову заяву до головного офісу «Форуму» протягом 30 днів після надходження пропозиції (вона датована 16 листопада 2012 р.). Оплата буде здійснена протягом 20 днів з моменту підписання угоди про викуп", - йдеться в повідомленні.

Говорячи про ціну викупу акцій, старший аналітик Dragon Capital Анастасія Туюкова пояснила, що вона базується на біржовій ціні акцій банку "Форум" станом на 30 жовтня 2012 року, коли була закрита угода щодо його купівлі "Смарт-Холдингом" у німецького Commerzbank.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня 2012 р. компанія «Смарт-Холдинг» оголосила про закриття угоди з придбання 96,0635% акцій ПАТ «Банк Форум».

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 9,249 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 6,141 млрд грн, зобов'язання - 7,771 млрд грн, статутний капітал - 5,935 млрд грн, власний капітал - 1,478 млрд грн.

Банк «Форум» в січні-вересні 2012 року отримав чистий прибуток 3,595 млн грн порівняно з 429,266 млн грн збитку за відповідний період 2011 року.

«Смарт-холдинг» - інвестиційна група з фокусом на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі ("Метінвест"), у нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів («Смарт-Нерудпром»), у суднобудуванні (Smart Maritime Group), в агропереробці («Верес»), здійснює будівництво глибоководного порту Очаків і управляє низкою підприємств в інших галузях економіки.

Основним бенефіціаром "Смарт-холдингу» є Вадим Новинський.

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