Тема фіскальної політики в США повернулася на перші сторінки - експерт

Висловлювання лідера демократичної більшості в Сенаті США Гаррі Ріда про те, що «прогресу в переговорах немає», вкотре повернуло тему фіскальної політики в США на перші сторінки.

Про це сказав аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

По суті, додав він, «це ж зупинило у вівторок, 27 листопада, зростання американських індексів. Таким чином, попри безліч позитивних подій останнього тижня (в основному хороші економічні дані), ф'ючерсам на S&P 500 іще доведеться поборотися за рівень 1400 пунктів. На цьому тлі український ринок також вперся в потенційно сильний рівень опору - 900 пунктів для індексу UX. Ймовірно, ринкам не вдасться подолати ці рівні остаточно до публікації індексів PMI у грудні».

У свою чергу, аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» у своєму огляді відзначають, що торги на європейських майданчиках у вівторок проходили в нейтральній динаміці. Європейські майданчики закрилися в нулі після відкриття у позитивній зоні: STOXX виріс на 0,04%. Значно впали котирування грецьких банків, які оцінюють вплив домовленості з допомоги Греції на свої активи. Американські майданчики показали невелике падіння на тлі очікуваного бюджетного обриву: S&P 500 знизився на 0,5%, а Dow Jones - на 0,7%. Японія закрилася в мінусі (-1,22%) уперше за сім днів.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 27 листопада, знизився на 1,59% - до 869,07 пункта. Загальний обсяг торгів становив 79 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,38% - до 317,61 пункта. Загальний обсяг торгів становив 164,57 млн грн.

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