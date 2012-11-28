Мінфін 30 листопада почне продаж казначейських зобов'язань серії "Б"

Міністерство фінансів України 30 листопада ц.р. починає розміщення казначейських зобов'язань на пред'явника в документарній формі серії “Б” обсягом 100 млн. дол. з терміном обігу 24 місяці, номінальною вартістю 500 доларів США, процентною ставкою 8% річних і сплатою купонів кожні шість місяців. Про це повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, розмір доходу за кожним купоном є фіксованим і становить 20 доларів США.

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня 2012 року Мінфін почав розміщення казначейських зобов'язань на пред'явника в документарній формі серії “А” загальною номінальною вартістю 100 млн. дол. з терміном обігу 2 року, номінальною вартістю одного паперу - 500 доларів США, процентною ставкою 9,2% річних і сплатою купонів кожні шість місяців.

Продаж казначейських зобов'язань для фізичних осіб здійснюється по всій території України, майже в 500 установах “Ощадбанку”.