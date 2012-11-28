Індекс Української біржі в середу виріс на 1,15%, ПФТС - на 0,97%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 28 листопада, виріс на 1,15% - до 879,09 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 51,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 20 млн грн, на строковому ринку - 31,2 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (+3,77%), Алчевського меткомбінату (+3,48%), "Донбасенерго" (+2,29%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,97% - до 320,69 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 143 млн грн, з них на ОВДП припало 76,9 млн грн, на облігації підприємств - 64 млн грн, на акції - 2 млн грн.