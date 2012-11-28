Індекс Української біржі знову проігнорував сигнали з-за кордону - експерт

Індекс Української біржі в середу, 28 листопада, знову проігнорував сигнали з-за кордону і всупереч продажам на світових майданчиках завершив день в плюсі.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН економіст відділу інвестиційного консалтингу компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

За її інформацією, «зарубіжні ринки сьогодні демонстрували зниження. В якості основної ідеї для продажів трейдери використовували тему «фіскального обриву» в США. Переговори між Бараком Обамою та представниками конгресу проходять доволі важко і досі не принесли жодних результатів. Більшість інвесторів вважають, що консенсусу буде досягнуто в останню мить».

Крім того, додала аналітик, тиск на закордонні біржі зробила публікація статистичних даних з ринку нерухомості в США. Продажі нових будинків у жовтні знизилися до 368 тис. проти прогнозу 390 тис. «Вочевидь, американці, які заздалегідь знали про ураган «Сенді», що насувається, в деяких випадках вважали за краще відкласти купівлю будинку», - вважає Я.Лаврик.

За її словами, завтра у фокусі інвесторів буде цілий блок макростатистики зі США, включаючи традиційні дані за заявками на допомогу з безробіття і приріст американського ВВП. Останній показник становить особливий ​​інтерес, причому не тільки через високу значущість, але й з причини перегляду консенсус-прогнозу аналітиків у бік підвищення. Згідно з попередніми даними, у 3-му кварталі американська економіка зросла на 2,0%, що повністю співпало з очікуваннями. Цього разу експерти прогнозують, що показник буде переглянутий у бік підвищення до 2,8%.

На думку Я.Лаврик, «даний прогноз є занадто оптимістичним, оскільки немає причин для такого істотного підвищення. Протягом останніх півроку коефіцієнт співвідношення індексу збігу з індексом, що запізнюється, переважно демонстрував негативну динаміку. Якщо говорити про споживчий сектор, то тут, незважаючи на більш високий приріст зайнятості поза с/г сектором США в квартальному обчисленні, зростання доходів домогосподарств, за нашими оцінками, в 3-му кварталі сповільнилося».

Аналітик відзначила, що різниця між попередньою оцінкою ВВП США і нинішнім прогнозом істотна, тому досить важко припускати, як поведуть себе інвестори, якщо показник виявиться вищим минулого значення, але нижчим за очікування.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 28 листопада, виріс на 1,15% - до 879,09 пункта. Загальний обсяг торгів становив 51,2 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,97% - до 320,69 пункта. Загальний обсяг торгів становив 143 млн грн.

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