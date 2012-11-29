Запоріжжя завершило розміщення муніципальних облігацій на 50 млн грн

Запорізька міська рада завершила розміщення муніципальних облігацій на загальну суму 50 млн грн. Про це йдеться в бюлетені Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, облігації випущені трьома серіями: одна - 10 млн грн, і дві серії по 20 млн грн. Загальна кількість облігацій - 50 тис. штук. Фактична дата розміщення паперів - 13 вересня.

Як повідомляв УНІАН, рішення про випуск цих облігацій було прийнято Запорізькою міськрадою в лютому поточного року. Термін обігу облігацій серії "L" - до 31 грудня 2014 року, серії "M" - до 31 грудня 2015 року і серії "N" - до 31 грудня 2016 року, а процентна ставка за борговими паперами не повинна перевищити 18% річних.

Залучені кошти емітент планує спрямувати на проекти капітального будівництва і розвиток міської інфраструктури. У січні-червні 2012 року доходи міського бюджету великого індустріального центру України - Запоріжжя становили 1,236 млрд грн, а витрати - 1,338 млрд грн. У вересні 2011 року Запорізька міськрада випустила облігації серії I на 10 млн грн, серії J на ​​аналогічну суму і серії K на 5 млн грн. Процентна ставка за цими борговими паперами була встановлена ​​на рівні 13,5% річних.