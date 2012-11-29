Приватизацію теплогенерації і обленерго планують завершити до кінця 2013 року

Осло. До кінця 2013 року в Україні планується завершити приватизацію підприємств теплової генерації та обленерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха сьогодні під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками нафтогазових компаній Норвегії.

«До кінця наступного року ми плануємо завершити приватизацію теплової генерації та обленерго і розпочати перехід до нової моделі ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку», - сказав В.Макуха.

Він відзначив, що цей перехід дозволить залучити інвестиції у розвиток цієї галузі.

Нагадаємо, з початку року в Україні продали найбільші енергогенеруючі активи, основним покупцем яких став ДТЕК, що входить до фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова.

На початку вересня ц.р. Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до продажу державних пакетів акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської та Харківської ТЕЦ. На продаж планується виставити 93,06% акцій ПАТ "Дніпродзержнська ТЕЦ", 93,09% ПАТ "Херсонська ТЕЦ", 94,48% ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" і 93,57% ПАТ "Одеська ТЕЦ".

Раніше ФДМУ заявляв, що планує виставити держпакети акцій цих чотирьох ТЕЦ у третьому кварталі 2012 року.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою №162 від 23 лютого 2011 року виключив із переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, низку обленерго. Серед них 19 обласних енергопостачальних компаній (обленерго) і «Київенерго». А також теплові енергогенеруючі компанії «Дніпроенерго» (Запоріжжя), «Західенерго» (Львів), «Центренерго» (Київська обл.) і «Донбасенерго» (Донецьк).

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