«Фіскальний обрив» уже не такий страшний після виступу Обами - експерт

«Фіскальний обрив» у США вже не такий страшний після виступу президента країни Барака Обами.

Таку думку висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, «не можна не відзначити узгодженість вчорашньої динаміки ринку з виступом Барака Обами, яке було присвячене переговорам щодо запобігання «фіскального обриву». Виступ дав зрозуміти стратегію демократів у переговорах: домогтися збереження низьких податкових ставок для 98% американців насамперед, і лише тільки потім вести переговори щодо питання «високі податки для багатих» проти «скорочення соціальних програм». Така стратегія може спрацювати, тому саме акції сектора послуг стали лідером на американських біржах у середу, 28 листопада, відтіснувши з першого місця акції промислових компаній».

Як відзначив аналітик, упродовж вчорашньої торгової сесії в США індекс S & P 500 зумів відіграти піввідсоткові втрати і закритися вище рівня 1400 пунктів. На його думку, «перше, що спадає на думку як пояснення ситуації - ми спостерігаємо досить буденну проторговку індексу на потенційно досить важливому рівні».

П.Ілляшенко вважає, що, якщо дотримуватися такої точки зору, то не варто шукати новинне підгрунтя, слід просто дочекатися перших чисел наступного місяця, коли гравці з більшою ймовірність визначаться з напрямком динаміки ринку. Майже те саме відбувається на нашому локальному ринку в діапазоні 850-900 пунктів за індексом Української біржі.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 28 листопада, зріс на 1,15% - до 879,09 пункта. Загальний обсяг торгів становив 51,2 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,97% - до 320,69 пункта. Загальний обсяг торгів становив 143 млн грн.

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