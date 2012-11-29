Кабмін пропонує парламенту захистити «Укркосмос» від можливості приватизації

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення зміни до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Цим законопроектом, текст якого розміщено на сайті ВР, передбачається внести ДП «Укркосмос» до Переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що до сфери управління Державного космічного агентства України належить державне підприємство «Укркосмос». Пріоритетним напрямком його діяльності є створення національної супутникової системи зв’язку (НССЗ). ДП «Укркосмос» здійснює мовлення національних цифрових пакетів телерадіоканалів, використовуючи супутники Hellas Sat - 2 (39ºс.д.) та Astra 1G (31.5°с.д.).

Створення НССЗ з геостаціонарним супутником «Либідь», керування яким здійснюватиметься безпосередньо з території України, усуне залежність від використання аналогічних закордонних супутників, сприятиме захисту національних інтересів під час здійснення космічної діяльності, ефективному використанню потенціалу національних виробників та забезпечить потреби органів державної влади в отриманні інформації.

«Оскільки державне підприємство «Укркосмос» визначено оператором НССЗ та здійснюватиме управління системою, яка має стратегічне значення для державних користувачів сектору безпеки і оборони держави, є необхідність збереження державного контролю за діяльністю ДП «Укркосмос» та його внесення до Переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», - зазначено в пояснювальній записці.