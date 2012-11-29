Індекс Української біржі в четвер закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 29 листопада, підвищився на 0,24% - до 881,21 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 41 млн грн, з них на фондовому ринку - 20,4 млн грн, на строковому ринку - 20,5 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найбільш активно торгуються, стали цінні папери «Укрсоцбанку» (+2,92%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,13% - до 320,28 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 370,6 млн грн, з них на ОВДП припало 72 млн грн, на облігації підприємств - 196,9 млн грн, на акції - 101,3 млн грн.