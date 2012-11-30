Акції компанії Westa впали на 22,5%

Варшава. Папери українського виробника автомобільних акумуляторів компанії Westa Isic на тлі опублікованих фінансових результатів перших трьох кварталів 2012 року впали на Варшавській фондовій біржі в четвер, 29 листопада, на 22,5%.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, акції компанії закрилися на мінімальному значенні вчорашніх торгів - 0,79 злотих за штуку, але не побили історичного мінімуму, досягнутого в серпні поточного року - 0,42 злотих.

Найбільше інвестори, які під час вчорашньої сесії продали-купили 0,9 млн акцій Westa, платили за них 0,83 злотих.

Оборот паперів становив 2,2 млн дол. (1USD = 3,2 PLN).

Акції компанії, що дебютувала на Варшавському фондовому ринку в червні 2011 року найбільше коштували в перший день торгів - понад 12 злотих.

З початку листопада до закриття середи, 28 листопада, папери Westa втратили 5,6%, з початку року - 67%, а з моменту первинного розміщення акцій (IPO) - понад 90 відсотків, що стало найгіршим результатом серед усіх одинадцяти українських емітентів на головному майданчику польського фондового ринку.

WIG-Ukraine закінчив торги четверга 0,06% зростанням при оборотах понад 3,1 млн дол. на тлі 0,39% плюса "блакитних фішок" і 0,41% зростання індикатора всього ринку WIG.

Як повідомляв УНІАН, Westa у звіті за перші три квартали поточного року повідомила про збільшення збитку за цей період більш ніж удвічі до 23,8 млн дол., а в третьому кварталі рік до року - в 5 разів до 10,3 млн дол.

Компанія також повідомила про скорочення виручки за дев'ять місяці 2012 року майже на 40% до 76,8 млн дол. і зниження прогнозу продажів акумуляторів цього року на третину - до 4-4,3 млн штук.

Довідка УНІАН. Westa, яка є найбільшим у країнах СНД виробником автомобільних акумуляторів у рамках IPO на Варшавській біржі за свій 25% пакет виручила "чистими" (враховуючи витрати на розміщення) близько 45 млн дол.

На вчорашньому закритті вся компанія коштувала менше 11 млн доларів.

75% акцій Westa належить Vankeria Consultants Limited, якій з минулого тижня володіє голова наглядової ради компанії Віктор Дзензерський.

9,87% паперами володіє польський пенсійний фонд ING Otwarty Fundusz Emerytalny. Решта - free float.