«Газтек» має намір купити 15,26% акцій «Уманьгазу»

Найбільший приватний власник низки українських облгазів компанія «Газтек» (Київ) має намір купити 15,26% акцій підприємства з газопостачання «Уманьгаз».

Про це повідомляє офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 5 грудня ц.р. виставить на продаж 15,264% держпакета акцій газопостачального підприємства «Уманьгаз». Держпакет, що приватизується, планується виставити на фондовій біржі «Іннекс». Реалізаційна ціна 15,264% акцій ПАТ «Уманьгаз» становить 6 млн 230 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Уманьгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Черкаській області.

ПАТ «Газтек» (Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, що контролює також і банк «Надра».

На початку вересня ц.р. "Газтек" залучив у банку "Надра" (Київ) кредит на 250 млн грн для покупки акцій підприємств з газопостачання та газифікації.