Мінфін завершив розміщення казначейських зобов'язань серії "А" і почав розміщення серії "Б"

Міністерство фінансів України завершило розміщення казначейських зобов'язань (КЗ) для фізичних осіб серії "А" в обсязі 100 млн дол. і з 30 листопада розпочинає розміщення КЗ серії "Б".

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Міністерство фінансів України інформує, що 29 листопада 2012 установами "Ощадбанку" завершено розміщення казначейських зобов'язань на пред'явника в документарній формі серії «А» в обсязі 100 млн дол. США з терміном обігу 24 місяці, номінальною вартістю 500 дол., процентною ставкою 9,2% річних, які випустили 10 жовтня 2012 року ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ці папери випустили з метою знизити інтерес громадян України до іноземної валюти як засобу накопичення і заощадження грошей. За допомогою КЗ також планується залучити в економіку країни валютні кошти населення, які перебувають поза банківською системою і сума яких, за підрахунками Національного банку України, може становити 50-70 млрд дол.

Також на сайті відомства повідомляється, що з п'ятниці, 30 листопада, Мінфін починає розміщення КЗ серії "Б" з аналогічними параметрами, крім відсоткової ставки. За цими паперами вона знижена до 8% річних із сплатою купонів кожні шість місяців. Розмір доходу за кожним купоном є фіксованим і становить 20 доларів США.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор Департаменту державного боргу Міністерства фінансів України Галина Пахачук заявила, що Мінфін планує в 2013 році випускати казначейські зобов'язання, номіновані як у гривні, так і в іноземній валюті.