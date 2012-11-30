Контрольний пакет «Капітал Інвестмент Груп» купує громадянин Росії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив громадянину Російської Федерації викупити частку в статутному капіталі компанії «Капітал Інвестмент Груп», що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

«Надано дозвіл фізичній особі - громадянину РФ на купівлю частки в статутному капіталі ТОВ «Капітал Інвестмент Груп» (Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариством», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Компанія «Капітал Інвестмент Груп» заснована 2004 році. До її складу входять консалтингова, юридична, аудиторська, оцінна фірми. Напрямки діяльності - інвестиційна діяльність, оцінка бізнесу, нерухомості і майна, оцінка землі, експертиза звітів про оцінку, оцінка цінних паперів тощо.