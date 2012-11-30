Індекс Української біржі знизився на 1,94%, індекс ПФТС - на 0,51%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 30 листопада, знизився на 1,94% - до 863,81 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 53,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 22,4 млн грн, на строковому ринку - 31,3 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери «Донбасенерго» (-8,33%), Алчевського меткомбінату (-2,94%), Авдіївського коксохіму (-2,83%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,51% - до 318,65 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 1 млрд 165,7 млн ​​грн, з яких на облігації підприємств припало 785,5 млн грн, з них 767 млн грн припало тільки на облігації аеропорту "Бориспіль".