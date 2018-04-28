Інвестори шукають виправдання для ралі

З наближенням нового року гравці фондових ринків замислилися про традиційне для цього періоду ралі. Однак що робити в цій ситуації, коли не хочеться ламати традиції, а економіка у всьому світі не дає «розвернутися»? І чи варто сподіватися, що гнітюча ситуація радикально зміниться за кілька тижнів?

В Європі

Спочатку про Європу. Про допомогу Греції лідери ЄС начебто домовилися, але, м'яко кажучи, насилу. Баталії з приводу європейського бюджету закінчилися безрезультатно. Ситуація в економіці єврозони також не сприяє оптимізму.

Як вважає аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко, «фіскальна політика Європейського Союзу могла б стати одним з факторів стабілізації економіки регіону, однак європолітики зайняті банальним лобіюванням. У Європі йдуть політичні баталії щодо довгострокового бюджету ЄС на 2014-2020 роки. Для інвесторів таки важливіший не ступінь прогресу в переговорах, а те, які економічні прогнози використовувалися для прогнозу параметрів євробюджету».

Аналітик також зауважив, що опубліковані попередні значення індексів ділової активності PMI у секторі нерухомості. Найслабшою ситуація виглядає в Європі, що логічно. Проте в Китаї і США PMI Manufacturing знаходяться вище позначки 50, що сигналізує про зростання активності у секторі або про позитивні очікування інсайдерів. Наприклад, у Китаї індекс, що розраховується HSBC, перевищив цю позначку вперше за 13 місяців.

Як бачимо, під час вирішення багатьох питань в ЄС кожен з учасників тягне ковдру на себе, керуючись радше своєю вигодою, ніж інтересами регіону в цілому. У таких випадках дедалі більше оголюються внутрішні протиріччя в Євросоюзі. Зокрема, останнім часом ми спостерігали принципову незгоду між ЄС і МВФ, між Німеччиною і Великобританією. І це тільки верхівка айсберга...

За інформацією інтернет-видання EurActiv, Німеччина запропонувала план "Б" для ухвалення бюджету ЄС на 2014-2020 роки, у разі якщо Великобританія продовжить блокувати процес. План передбачає, що тоді буде досягнуто політичне рішення про ухвалення бюджету без Великобританії, про що лідери й оголосять після січневого саміту. Видання також зазначає, що німецькі юристи не бачать в цьому плані можливості для оскарження такого рішення Лондоном у Європейському суді в Люксембурзі.

Останні макроекономічні новини з Європи в цьому випадку тільки підсилюють інтригу (у недоброму сенсі), що навіть стало приводом для серйозної заяви від авторитетних фінансистів.

Криза єврозони далека від завершення, і країни валютного блоку повинні консолідувати бюджети і заснувати банківський союз, щоб вийти на більш стабільний шлях, цитує Reuters заяви керівників Європейського центробанку і Міжнародного валютного фонду.

Роздрібні продажі в Німеччині та споживчі витрати у Франції знизилися набагато сильніше, ніж очікували аналітики, що тільки підкреслює глибину проблем ЄС. Дані про безробіття в єврозоні свідчать, що у жовтні кількість людей, які не мають роботи, зросла на 173 тис.

Виступаючи в Парижі, президент Європейського центробанку Маріо Драґі сказав, що криза єврозони, ймовірно, триватиме до середини наступного року. Драґі, який приїхав до Парижа на конференцію фінансових лідерів, сказав, що урядам єврозони потрібно поквапитися зі створенням банківського союзу, який має охоплювати всі банки, щоб уникнути дроблення сектора.

Думка Драґі ставить ЄЦБ, який візьме на себе роль пан'європейського банківського контролера, в опозицію Німеччині. Берлін стверджує, що єдиний банківський регулятор на базі ЄЦБ повинен займатися тільки найбільшими банками блоку. Виступаючи проти нових антикризових заходів ЄЦБ, глава німецького Бундесбанку Йєнс Вайдманн сказав, що центробанки зробили більше, ніж достатньо, аби подолати кризу, і зараз настав час урядів реформувати економіку і стабілізувати банківський сектор.

При цьому Йорг Асмуссен, представник ЄЦБ і колишній заступник міністра фінансів Німеччини, який бере участь у переговорах про поглиблення інтеграції єврозони, сказав у четвер, що новий європейський банківський контролер не буде повністю готовий до роботи раніше 2014 року.

У свою чергу, глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард зажадала швидкого створення банківського союзу, який мав би можливість контролювати всі банки єврозони. «Банківський союз здається нам головним пріоритетом», - сказала вона, додавши, що бюджетна консолідація повинна бути наступним пріоритетом.

За океаном

Сполучені Штати Америки часто бувають порятунком для фондових ринків, оскільки на тлі вже хронічних проблем Європи ситуація за океаном виглядає трохи краще. Одначе зараз, до кінця 2012 року, все склалося не зовсім так. Програма Обами, що передбачає підвищення податків і скорочення витрат з початку наступного року, викликала палкі дискусії.

Як підкреслює П.Ілляшенко, висловлювання лідера демократичної більшості в Сенаті США Гаррі Ріда про те, що «прогресу в переговорах немає», вкотре повернуло тему фіскальної політики у США на перші сторінки. Водночас, вважає аналітик, «фіскальний обрив» уже не такий страшний після виступу президента країни Барака Обами, який пролив світло на стратегію демократів у переговорах: домогтися збереження низьких податкових ставок для 98% американців насамперед і лише потім вести переговори з питання «високі податки для багатих» проти «скорочення соціальних програм». І така стратегія може спрацювати.

У свою чергу, економіст відділу інвестиційного консалтингу компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик відзначає, що «переговори між Бараком Обамою та представниками Конгресу проходять досить важко і досі не принесли жодних результатів. Більшість інвесторів вважають, що консенсусу досягнуть в останню мить».

Виходячи зі сказаного, можна стверджувати, з деякими застереженнями, що навіть зараз ситуація в США виглядає дещо краще за європейську. По-перше, тому що американські політики вміють домовлятися між собою, хоча і справді «в останню мить». По-друге, макроекономічна картина в Америці також оптимістичніша.

В Україні

На тлі, як казали колись політичні оглядачі, «напруженої міжнародної обстановки» вітчизняний фондовий ринок керується власною логікою, іноді навіть з легкістю ігноруючи цю логіку. Зокрема, коли на закордонних біржах відбувається значне і дуже обґрунтоване падіння, у нас спостерігається зростання, коли ж у світі інвестори знаходять привід для оптимізму, українські індекси падають.

Однак все ж варто уточнити, що приводів для вироблення індивідуального тренда у нашого ринку зараз предостатньо. Зокрема, макроекономічні показники України далекі від ідеальних. Крім того, курсова нестійкість гривні дуже не сприяє припливу капіталу у вітчизняні акції і довірі інвесторів до ринку.

На думку аналітиків КУА «Кінто», український ринок акцій продовжує жити своїм особливим життям: «Схоже, вітчизняних спекулянтів особливо не хвилюють події "там". Хоча, якщо бути справедливим, то і події "тут" також залишаються поза увагою».

Індекс біржі поступово повзе вгору, додаючи по 1% на день, але, оскільки обсяги торгів залишаються мізерними, все це можна розцінити як стійкий тренд. Великих інвесторів також немає на ринку, а торги концентруються в 3-х акціях індексного кошика - Алчевського меткомбінату, Авдіївського коксохіму, «Донбасенерго». Всі інші в основному стоять на місці, зазначають аналітики «Кінто».

Вірність традиції

Незважаючи на складність ситуації, інвестори сподіваються на те, що передноворічне ралі відбудеться і приводи для нього знайдуться.

Як вважають аналітики Sberbank Investment Research, у разі оприлюднення позитивних макроекономічних новин не виключена можливість невеликого передноворічного ралі на глобальних фондових ринках. Однак йтися може лише про тимчасове поліпшення.

«Надлишку ставок на підвищення не спостерігається. Перспективи того, що масові продажі зміняться широкомасштабним ралі, також не дуже очевидні. Навряд чи хто-небудь буде живити ілюзії і розраховувати на чудове позбавлення від проблем, які переслідували ринок весь рік. Однак навіть після численних розчарувань поточного року багато інвесторів, ймовірно, з готовністю сприймуть можливість зіграти на підвищення», - підкреслюють у Sberbank Investment Research.

Причин для ралі на фондових ринках наразі немає. Політики США домовляться про податки і витрати, мабуть, ще цього року. Питання європейського бюджету відкладено вже на січень наступного року. До радикальних кроків щодо гривні український Нацбанк і Верховна Рада вдадуться, вірогідно, ще пізніше.

Поки ж гравці, спраглі ралі, приречені на пошук найменших приводів для оптимізму. За словами аналітиків «Першого українського міжнародного банку», «інвестори в останні тижні року будуть жадібно вишукувати позитивні новини, які могли б стати виправданням для традиційного передноворічного ралі на ринках». Дуже вдалий опис непростої ситуації...

Ігор Галичак (УНІАН)