Зростанню індексу UX можуть сприяти успішні переговори України з МВФ - експерти

Подальшому зростанню індексу UX можуть сприяти успішні переговори України щодо відновлення кредитування з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс UX завершив торги в п'ятницю, 30 листопада, падінням на 2%, тоді як за результатами тижня - знизився на 0,2%. Ще в четвер у індексу були всі шанси завершити листопад зі зростанням, однак падіння в останній день місяця зруйнував усі плани. У листопаді індекс просів на 2,5%. Для порівняння MSCI EM, який відстежує динаміку всіх ринків, що розвиваються, у листопаді виріс на 1,2%.

За словами аналітиків, зростання UX у другій половині листопада пояснюється незначним зміцненням національної валюти (з 8,3 до 8,2 грн/дол.), тоді як під час виборів до ВР загроза глибокої девальвації гривні була на піку. Оскільки такий песимістичний сценарій не реалізувався, українські акції несуттєво повернули втрачені позиції.

Аналітики повідомляють, що фондові індекси Азії зросли у понеділок, 3 листопада, до максимального рівня за 7 місяців на сильних даних про виробничу активність Китаю. Індекс активності в переробній промисловості Китаю в листопаді знову виріс, підтвердивши тенденцію до поліпшення кон'юнктури в економіці країни. Індекс менеджерів закупівель (PMI) становив за підсумками листопада 50,6 пункта проти 50,2 пункта в попередньому місяці, коли індекс уперше повернувся до позитивної зони (значення індексу вище 50 означає зростання ділової активності).

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Як повідомляв УНІАН, за словами голови представництва Міжнародного валютного фонду Макса Ал'єра, місія МВФ відвідає Україну 7-17 грудня 2012 року.

«На прохання властей в Україну прибуде місія МВФ на чолі з Крістофером Джарвісом 7-17 грудня для переговорів за новою угодою stand-by», - сказав М.Ал'єр.

Раніше директор департаменту МВФ з міжнародних справ Джеррі Райс не називав дату приїзду місії до України, оскільки Фонд не отримував запрошень з українського боку. До того ж прем'єр-міністр Микола Азаров стверджував, що місія прибуде в Україну 6 грудня.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не буде мати можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може привести до пониження рейтингів.