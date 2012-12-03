ДІУ виплатило дохід за 15-й купонний період за облігаціями серій «Z»-«W2»

Державна іпотечна установа (ДІУ) 29 листопада ц.р. виплатила процентний дохід за 15-й купонний період за гарантованими державою облігаціями серій «Z»-«W2» та внесла до бюджету плату за гарантію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДІУ.

Згідно з повідомленням, розміщення облігацій зазначених серій установа достроково закінчила 30 липня 2009 року.

Єдина номінальна дохідність, за якою були розміщені облігації третього - сьомого випусків серій «Z» - «W2», становить 12,1% річних.

Залучені від розміщення кошти спрямовані ДІУ на виконання своїх статутних завдань.

Довідка УНІАН. Державну іпотечну установу в Україні створено постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ стала держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.