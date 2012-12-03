Обсяг торгів на Українській біржі за минулий тиждень виріс на 19%

Загальний обсяг торгів на Українській біржі за минулий тиждень збільшився на 19% - до 300,3 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Української біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за минулий тиждень виріс на 35,14% і становив 190,3 млн грн, обсяг торгів цінними паперами залишився на колишньому рівні і становив 109,9 млн грн.

Станом на 29 листопада для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на Українській біржі, в депозитарії попередньо зарезервовано грошові кошти на суму 47,3 млн грн та цінні папери на суму 630,5 млн грн.

За підсумками торгів за минулий тиждень Індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, знизився на 0,23% - до 863,81 пункта.

Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Центренерго", вплив яких становив -3,98 індексного пункта, ПАТ "МК Азовсталь" (-2,29) і ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (2,05).

Лідерами обігу за тиждень стали акції "Мотор Січі", обсяг торгів за якими становив 7 млн ​​грн, на другому місці папери "Центренерго" - 6,4 млн грн, далі йде "Алчевський металургійний комбінат" - 2,7 млн ​​грн. Частка зазначених цінних паперів в обігу становила 25,08%, 22,77% і 9,47% відповідно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інвестори шукають виправдання для ралі