"Перспектива" у листопаді посіла перше місце серед українських фондових бірж за обсягами торгів

Загальний обсяг торгів на фондовій біржі «Перспектива» в листопаді ц.р. становив 33,89 млрд грн, що в 1,7 раза більше попереднього місяця, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як зазначили на біржі, таким чином, "Перспектива" зайняла перше місце серед фондових бірж за обсягами торгів у листопаді.

За інформацією прес-служби біржі, з початку року обсяг торгів на "Перспективі" становив 119 млрд грн, що, за оцінкою представників біржі, становить 55% загального біржового обороту в Україні.

За обсягом торгів на біржі в листопаді ц.р. лідирували державні облігації України (86,56%), обсяг яких порівняно з жовтнем зріс на 79,2%, облігації місцевих позик (6,07%) і строкові контракти (5,58%). При цьому 6,17% суми торгів проведено на ринку розміщення (за облігаціями Київської міської ради, ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" тощо), 0,03% - на ринку похідних (за опціонними сертифікатами), 5,58% - на строковому ринку (за ф'ючерсними контрактами, яких за місяць було укладено 1 млн).

За інформацією директора біржі «Перспектива» Станіслава Шишкова, обсяги торгів ОВДП за 11 місяців поточного року (порівняно з обсягом торгів за весь 2011 р.) виросли в 4 рази, муніципальними облігаціями - в 20 разів, деривативами - в 56 разів. "Сподіваємося, що така динаміка буде продовжена завдяки комплексним заходам щодо стимулювання ліквідності та активності учасників біржових торгів", - додав він.

На 30 листопада 2012 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 345, з них 108 перебували в 1-му рівні лістингу, 30 - у 2-му рівні лістингу, 207 - були позалістинговими.

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