Індекс Української біржі підвищився на 0,35%, індекс ПФТС знизився на 0,5%

18:18, 03 грудня 2012
Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 3 грудня, підвищився на 0,35% - до 866,86 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 47,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 19,7 млн ​​грн, на строковому ринку - 27,7 млн ​​грн.

Лідерами підвищення серед  акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери «Азовсталі» (+2,68%), Алчевського меткомбінату (+2,02%).

 

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,5% - до 317,07 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 31,3 млн грн.

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