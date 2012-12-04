Верховна Рада готує зміни до оподаткування на фондовому ринку

Верховна Рада у вівторок може розглянути в другому читанні законопроекти, що передбачають внесення змін до системи оподаткування на фондовому ринку, що може призвести до серйозних змін у структурі ринку.

Згідно з підготовленим пакетом законів, усі накопичені до 1 січня 2013 року збитки за операціями з цінними паперами будуть обнулені. А до нового фінансового результату від операцій з цінними паперами будуть застосовуватися загальні правила оподаткування (облік у валових витратах 25% від'ємного фінансового результату від операцій з ЦП) з кількома винятками. Інші нововведення - більш низький, 10-відсотковий, податок на прибуток від операцій з біржовими цінними паперами. А також зниження вдвічі (з 3 до 1,5%) акцизу з обороту за операціями з усіма позабіржовими паперами. За виключенням із загальних правил оподаткування зараз йде активний торг.

Перелік поправок, підготовлених різними лобістськими групами, зведений в один документ. Його під час другого читання податкових законопроектів буде виносити на обговорення парламентаріїв депутат з фракції Партії регіонів Юрій Воропаєв. У переліку поправок пропонується визначити, що витрати, понесені платниками податків при купівлі цінних паперів до 1 січня 2013 року, у повному обсязі будуть враховуватися при продажу таких цінних паперів у новому році. До того ж статус ЦП (біржові чи позабіржові) визначатиметься їхнім станом не на момент покупки в попередніх періодах, а на момент продажу. Отже, для відходу від податку з обороту позабіржових ЦП учасники фінансового ринку будуть стимулюватися до висновку цих паперів на біржу. При цьому взаємозараховувати прибуток і збитки від операцій за позабіржовими та біржовими паперами законодавець забороняє. Водночас щодо інших норм законопроекту все ще тривають торги, адже фондовики не до кінця задоволені запропонованими нормами.

За даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, загальний обсяг позабіржових операцій з цінними паперами (векселями та акціями) за підсумками 2011 року становив близько 1 трлн грн.