Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" в листопаді знизився на третину, порівняно з попереднім місяцем, - до 1 млрд 454 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як зазначили на біржі, обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за місяць становив 877,5 млн грн, обсяг торгів цінними паперами в листопаді становив 576,8 млн грн.

Минулого місяця було розміщено облігацій на загальну суму 53,3 млн грн.

У листопаді Індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, знизився на -2,46% - до 863,81 пункта.

Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ВАТ "Донбасенерго", вплив яких становив 12,34 індексних пункта, ВАТ "Центренерго" (-11,83 пункта) і "Авдіївський коксохімічний завод" (11,7 пункта).

Лідерами обігу в жовтні стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів яких становив 34 млн грн, на другому місці "Центренерго", - 26,5 млн грн, далі йде "Алчевський металургійний комбінат" - 11 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 25,58%, 19,9% і 8,38% відповідно.