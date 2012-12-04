Надходження від приватизації у 2013 р. повинні становити 10,9 млрд грн - проект бюджету

Надходження від приватизації в 2013 році повинні становити 10 млрд 900 млн. грн.

Про це йдеться в законопроекті №11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік», внесений урядом до парламенту 3 грудня 2012 року.

Нагадаємо, річний план надходжень від приватизації в 2012 році встановлено на рівні 10 млрд грн.

За 11 місяців ц.р. від приватизації реально надійшло близько 6 млрд грн, що становить 60% річного плану.

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