Concorde Capital вийшов з бізнесу із управління активами в Україні

Інвестиційна компанія Concorde Capital ухвалила рішення про вихід з бізнесу із управління активами в українській юрисдикції, повідомляє прес-служба компанії.

Результатом даного рішення став вихід з інвестицій КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" і КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна", покупцем виступив менеджмент керуючих компаній. За умовами договору інформація про деталі угоди не розголошується.

Згідно з повідомленням, для інвесторів обох КУА угода не спричинить жодних змін, управління фондами здійснюватиметься згідно з інвестиційною стратегією.

"КУА Конкорд Ессет Менеджмент" надалі буде перейменована.

"Цей бізнес має сенс тільки за певних обсягів в управлінні. Останні півтора року ми перебували в пошуку відповідних активів для консолідації, але оскільки не знайшли нічого підходящого за розумні гроші, ухвалили рішення про продаж керуючих компаній. Крім того, свій вплив мало погіршення ринкового і правового середовища на фондовому ринку. Ця угода допоможе нам зосередитися на ключових напрямках бізнесу", - зазначив генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.

Довідка УНІАН. Concorde Capital - інвестиційна компанія України, заснована в 2004 році. Компанія надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг.

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