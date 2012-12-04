Індекс Української біржі у вівторок виріс майже на 3%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 4 грудня, підвищився на 2,97% - до 892,58 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 62,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 18,3 млн грн, на строковому ринку - 44,3 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери «Азовсталі» (+5,16%), "Райффайзен Банк Аваль" (+4,85%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,94% - до 314,10 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 118,4 млн грн.

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