Слабкість українського фондового ринку завадить набору обертів у кінці року - експерти

Загальна слабкість українського фондового ринку перешкоджатиме набору обертів в кінці року.

Таку думку висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, на минулому тижні ринок українських акцій був волатильним. У вівторок, 27 листопада, був зафіксований місячний максимум індексу Української біржі - 895,83 пункта. «Бикам» не вдалося вивести індекс на рівні вище 880 пунктів. У п'ятницю, 30 листопада, ринок обвалився, індекс знизився на 2% і закрився на позначці 863,81 пункта, зафіксувавши тижневий спад на 0,2%.

Як повідомляють аналітики, динаміка світових фінансових ринків на минулому тижні була неоднорідною, але все ж більшість провідних майданчиків показали тижневе зростання. Політичні події, що відбувалися протягом тижня, як і статистика, не давали сильних поштовхів для зміни настроїв інвесторів у той чи інший бік.

Аналітики відзначають, що за підсумками засідання Єврогрупи в понеділок, 26 листопада, було ухвалене рішення виділити Греції новий транш кредиту МВФ у розмірі 43 млрд євро. Крім того, ЄС погодився продовжити терміни і знизити ставки кредитів, виділених цій країні. Ця подія була очікуваною інвесторами, тому не спричинила значних змін на ринках.

Аналітики також нагадують, що оцінка стану економіки США, опублікована центральним банком країни в четвер, 29 листопада, у так званій «Бежевій книзі» (Beige Book), показала, що країна не скочується в рецесію. У дослідженні зроблено акцент на слабкості промисловому секторі, який то уповільнює зростання, то демонструє скорочення. Поліпшення на ринку праці оцінено як дуже скромне, і це є головним обгрунтуванням продовження програми кількісного пом'якшення (QE3).

На думку аналітиків, статистичні дані зі США, що надійшли протягом минулого тижня знову показали неоднозначну картину. Дані щодо замовлень товарів тривалого користування і споживчих настроїв виявилися кращими, ніж очікувалося. Водночас експерти були дуже оптимістичними в оцінці стану ринку нерухомості, а також доходів і витрат громадян.

Аналітики повідомляють, що на поточному тижні інвестори продовжать стежити за переговорами з приводу «бюджетного обриву» у США. У п'ятницю, 7 грудня, вийдуть важливі дані з ринку праці США за листопад, які будуть важливі для оцінки впливу урагану Сенді на економіку країни.

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