ФДМУ 28 грудня виставить на біржі ПФТС 5,38% Харківській ТЕЦ-5

Фонд державного майна України виставить 28 грудня поточного року на фондовій біржі ПФТС 5,38% держпакета акцій ПАТ «Харківська ТЕЦ-5».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 5 грудня цього року.

Початкова ціна пакету становитиме 15 млн 920 тис. грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку листопада цього року маловідома київська компанія «Укрістгаз» перемогла в конкурсі з продажу 94,48% держпакета акцій найбільшої в Україні теплоелектроцентралі – Харківської ТЕЦ-5, заплативши за пакет 339 млн 900 тис. грн, що всього на 10,5 млн грн більше за його початкову ціну.

Довідка УНІАН. Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей, забезпечує теплопостачання Харкова. ТЕЦ розташована в Харківській області на відстані 0,5 км від міської межі на малопродуктивних, болотистих землях.

Збиток ТЕЦ-5 за підсумками 9 місяців 2012 р. становив 389,8 млн грн, кредиторська заборгованість - 493,5 млн грн, дебіторська заборгованість - 81,7 млн грн.