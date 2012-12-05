«Волиньобленерго» виставлять на продаж у грудні

Фонд державного майна України в грудні 2012 року виставить на продаж 75% акцій «Волиньобленерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у змінах до помісячного пооб'єктного графіку приватизації на 2012 рік, оприлюдненим в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» від 5 грудня п.р.

Як повідомляв раніше УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення приватизувати державний пакет акцій ПАТ "Волиньобленерго" в розмірі 75% статутного фонду.

Згідно з розпорядженням Кабміну № 924-р від 21 листопада п.р., приватизаційний конкурс має відбутися до кінця цього року.

Номінальна вартість даного пакета становить 17 млн ​​897 тис. грн.

У цей час 75% «Волиньобленерго» передано до статутного фонду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 21,19% акцій належить кіпрській Garensia Enterprises Limited, яку контролює російський бізнесмен Костянтин Григоришин.

Енергопостачальна компанія «Волиньобленерго» у січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки збільшила чистий прибуток удвічі в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 11,109 млн грн з 5,726 млн грн.

За звітний період компанія збільшила чистий дохід до 518,805 млн грн з 452,776 млн грн.

Валовий прибуток за 9 місяців ц.р. зменшилася до 26,997 млн грн з 43,12 млн грн.