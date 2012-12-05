Увага інвесторів досі прикута до бюджетних переговорів у Вашингтоні - експерти

Увага інвесторів досі прикута до бюджетних переговорів у Вашингтоні, які просуваються вперед вкрай повільно.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони наголошують, що «2013 наближається, а проблема бюджетного обриву залишається невирішеною». Американські фондові індекси у вівторок, 4 грудня, опустилися на 0,1-0,2%, тоді як в Європі індикатори змінилися незначно і різноспрямовано. На азіатській сесії негативний тренд у середу, 5 грудня, уже змінився на позитивний на очікуваннях відновлення зростання економік Китаю. Оскільки європейські індекси сьогодні також відкрилися зростанням.

За словами аналітиків, український ринок вчора проігнорував млявий перебіг торгів в Європі і підскочив на 3%, досягнувши на максимумі позначку 900 пунктів, що також є максимальним значенням з початку листопада. Відтоді індекс торгується у вузькому підвищувальному діапазоні 50 пунктів.

На думку аналітиків, «до позитивних новин, які викликають попит на українські акції, що істотно подешевшали, слід віднести помірне зниження курсу гривні, а не її глибоку девальвацію; очікування початку переговорів щодо відновлення кредитування МВФ; розгляд ВР держбюджету на 2013 рік». З вересня, коли уряд вперше опублікував параметри бюджету, доходи на наступний рік переглянули в бік зниження, що також враховує більш помірні темпи зростання реального і номінального ВВП.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі у вівторок, 4 грудня, підвищився на 2,97% - до 892,58 пункта. Загальний обсяг торгів становив 62,6 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,94% - до 314,10 пункту. Загальний обсяг торгів склав 118 400 000 грн.

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