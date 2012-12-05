Експерт: перед публікацією економічних даних ринки акцій демонструють помірний оптимізм

Перед новою хвилею публікації економічних даних фондові ринки у всьому світі демонструють помірний оптимізм.

Так прокоментував поточну ситуацію на біржах аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, «за відсутності вирішальних новин на фондових майданчиках у вівторок, 4 грудня, господарювали технічні фактори. Індекс UX красиво підійшов до рівня 900 пунктів, але не менш красиво не зумів навіть вжити спроби штурму опору».

Водночас, додав аналітик, ф'ючерси на S & P 500 все ще досить впевнено відштовхуються від рівня 1400 пунктів і торгуються посередині діапазону 1400-1420 пунктів.

П.Ілляшенко також зазначив, що китайський індекс Shanghai Composite піднявся вище психологічно важливого рівня 2000 пунктів. «Цей індекс не слід сприймати як індикатор стану економіки Китаю, але можна використовувати як індикатор настроїв китайських споживачів», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі у вівторок, 4 грудня, підвищився на 2,97% - до 892,58 пункта. Загальний обсяг торгів становив 62,6 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,94% - до 314,10 пункта. Загальний обсяг торгів становив 118,4 млн грн.