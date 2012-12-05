FOREX MMCIS group оскаржила у суді рішення НКЦПФР про призупинення обігу її паперів

Компанія "Форекс Емемсіс Груп" (FOREX MMCIS group) оскаржила в Київському окружному адміністративному суді рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) про призупинення обігу цінних паперів компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам член НКЦПФР Євген Воропаєв.

За його словами, перше судове засідання з розгляду позову "Форекс Емемсіс Груп" має відбутися 10 грудня поточного року.

Є.Воропаєв зазначив, що сьогодні комісія також проводить вивчення діяльності двох торгівців цінними паперами у зв'язку з розслідуванням фактів маніпулювання на ринку цінних паперів, яке проводиться щодо компаній "Форекс Емемсіс Груп" і "Інтернет Глобал Текнолоджі».

При цьому він відмовився уточнити назви цих торгівців, посилаючись на те, що розслідування досі триває.

Є.Воропаєв також зазначив, що до кінця грудня поточного року комісія, вочевидь, закінчить розслідування за фактами маніпулювання на ринку цінних паперів.

Як повідомляв УНІАН, НКЦПФР 20 листопада п.р. ухвалила рішення про призупинення клірингу, укладання договорів купівлі-продажу, внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів працюючого на ринку Forex дилінгового центру ПАТ "Форекс Емемсіс Груп" (FOREX MMCIS group), а також ВАТ «Інтернет Глобал Текнолоджі».

Це рішення регулятора передбачає зупинку операцій з цінними паперами емітентів на термін 12 місяців. За словами члена НКЦПФР Євгена Воропаєва, це рішення було прийнято "у зв'язку з ознаками маніпулювання цінними паперами, виявленими комісією".

Наприкінці листопада п.р. президент «Інтернет Глобал Текнолоджі» Олександр Волков заявив, що компанія має намір оскаржити рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) про призупинення обігу своїх акцій в суді.