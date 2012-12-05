Індекс Української біржі у середу виріс на 1,37%, ПФТС - на 1,29%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 5 грудня, підвищився на 1,37% - до 904,81 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 62,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 23,5 млн грн, на строковому ринку - 39,6 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Райффайзен Банку Аваль" (+2,94%), "Азовсталі" (+2,81%) і Алчевського меткомбінату (+2,67%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 1,29% - до 318,15 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 149,8 млн грн.