Мінфін виплатив 20,758 млн дол. купонного доходу за єврооблігаціями 2012 року

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу на суму 20,758 млн дол. за облігаціями зовнішньої державної позики 2012 року. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Як повідомлялося, у серпні 2012 року Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України на загальну суму 1 млрд дол із погашенням у 2014 році. Запозичення здійснювались за ставкою 7,95% річних.

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