Український фондовий ринок у середу торгувався у позитивній зоні - експерт

Український фондовий ринок у середу, 5 грудня, торгувався в позитивній зоні, і за результатами сесії індекс UX зміцнився на 1,37%.

Про це сказав у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

Він зазначив, що максимальне зростання серед представників індексного кошика Української біржі продемонстрували акції «Райффайзен Банку Аваль» (+2,94%). Краще за ринок виглядали позиції металургів: папери «Азовсталі» подорожчали на 2,81%, Алчевського МК - на 2,67%, Єнакіївського МЗ - на 1,78%. Найбільші цінові втрати в першому ешелоні понесли акції Авдіївського КХЗ (-1,21%).

За словами О.Кушнарьова, індексні котирування на Українській біржі росли слідом за підвищенням зарубіжних індикаторів на тлі хороших новин із Китаю. Нове партійне керівництво КНР підтвердило курс на стимулювання економічного зростання шляхом розширення внутрішнього попиту і сприяння припливу інвестицій. Із заявою про готовність активізувати у випадку необхідності стимулюючі заходи виступило і керівництво японського фінрегулятора.

Як повідомив аналітик, європейська макроекономічна статистика, оприлюднена в першій половині дня, носила суперечливий характер і не зробила істотного впливу на динаміку торгів на Українській біржі. Зокрема, зведений індекс ділової активності PMI в єврозоні в листопаді становив 46,5 пункта проти прогнозу 45,8 пункта. Водночас, роздрібні продажі в єврозоні за підсумками жовтня скоротилися на 1,2%, тоді як аналітики очікували зниження показника лише на 0,2%.

О.Кушнарьов додав, що значною мірою позитивною опинилася американська макростатистика. Індекс ділової активності в секторі послуг США в листопаді несподівано виріс до 54,7 пункта, при цьому прогнозувалося зниження індикатора до 53,5 пункта. Перевершили очікування експертів дані щодо промислових замовлень за жовтень. Крім того, в кращу сторону були переглянуті жовтневі дані із замовлень на товари тривалого користування.

Аналітик звернув увагу, що не порадувала гравців статистика з ринку праці. За оцінками ADP, приріст зайнятості в США в листопаді становив 118 тис. при очікуваному значенні 125 тис. Відновлення ринку праці було сповільнено ураганом «Сенді». У світлі оприлюднених цифр п'ятнична статистика із зайнятості поза сільським господарством і безробіття навряд чи посприяє зростанню біржових котирувань.

За інформацією О.Кушнарьова, в четвер буде оприлюднена повторна оцінка динаміки ВВП єврозони за 3-й квартал. Попередні дані зафіксували зниження показника на 0,1% щодо 2-го кварталу. «Ринки очікують, що значення буде збережено на первісному рівні. Це означає підтвердження того, що європейська економіка увійшла у стадію рецесії. Увага гравців також буде прикута до рішень ЄЦБ і Банку Англії: тут сюрпризів не очікується», - пояснив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 5 грудня, виріс на 1,37% - до 904,81 пункта. Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 62,9 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 1,29% - до 318,15 пункта. Загальний обсяг торгів становив 149,8 млн грн.

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